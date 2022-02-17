Спортивный психолог рассказала, как травля на ОИ отразилась на состоянии Валиевой

Спортивный психолог Мария Огурцова высказалась о выступлении фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Она предположила, что после допингового скандала спортсменке понадобится помощь специалистов.

По словам Огурцовой, на данный момент юная фигуристка переживает сильнейший стресс. Она отметила, что сейчас все взрослое окружение 15-летней спортсменки должно оказывать ей максимальную поддержку. Кроме того, Валиева может столкнуться с постолимпийским синдромом, и в этот момент ей также будет требоваться помощь.

«Многие забывают про постолимпийский период, в этот момент спортсмен остается один на один со своими проблемами. Даже те, кто выиграл, должны найти новую мотивацию, включиться в работу после золота и избавиться от тревог и опасений, сможет ли он поехать на следующие Олимпийские игры», — рассказала она в интервью «Матч ТВ».

Во время проката на турнире среди фигуристок-одиночниц Валиева упала несколько раз. По итогам соревнований она заняла четвертое место. Золото и серебро выиграли Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно.