Опрос в Ростове показал, как россияне на самом деле относятся к признанию ДНР и ЛНР

Подавляющее большинство жителей ближайшего к Донбассу российского региона – Ростова-на-Дону – считают необходимым не только признать независимость Луганской и Донецкой народных республик, но и присоединить их к РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который в Ростове-на-Дону провел репортер и блогер Сергей Рулев.

Свое общение с жителями города Рулев снимал на камеру и позже опубликовал в интернете видеоролик, наглядно демонстрирующий положительное отношение людей к республикам Донбасса.

«Нужно ли президенту Владимиру Путину поддерживать призыв Госдумы о признании республик Донбасса, или даже инициировать их включение в состав России?», — спрашивал блогер у прохожих, обращаясь и к молодежи, и к людям постарше.

И подавляющее большинство опрошенных отвечали: да, конечно, надо.

Федеральное агентство новостей / Василий Иваненко / Юрий Котенок

«Если ты спрашиваешь мнение казаков, мы никогда не теряли ни Луганскую, ни Донецкую республику. А подписывать ли указ о признании ЛНР И ДНР – это дело Путина, для этого он и президент», — объяснил свою позицию один из участников опроса.

Еще один молодой человек рассказал, что в Луганской Народной Республике под постоянными бомбежками живет его подруга, которая боится, что однажды не проснется. Поэтому, по его словам, российским властям сначала надо признать независимость республик Донбасса, а потом уже сделать их частью Российской Федерации.

Другой участник опроса, заявил, что депутаты Государственной думы РФ были избранным российскими гражданами и выражают их волю. Поэтому, когда депутаты приняли решение о необходимости признания Луганской и Донецкой народных республик, и направили главе государства соответствующее обращение, они выразили не свое личное мнение, а мнение всех избравших их россиян.

«Я как раз еду из Луганской области. Конечно пора. Восьмой год уже нас там долбают и нет никакого толку. Луганск хочет присоединиться к России и просит об этом Москву», — заявил блогеру пожилой мужчина.

Остальные участники опроса, говорили, что обязательно надо принять ЛНР и ДНР в состав России, так как там живут братья, такие же русские люди, которые к тому, же за почти восемь лет военных действий показали, что они не хотят возвращаться под власть Киева.

Global Look Press / Michael Forster Rothbart, Alexander Rekun

Одни из мужчин в ответ на вопрос блогера с возмущением ответил встречным вопросом – почему республики Донбасса до сих пор не признаны и не приняты в состав России? А еще один мужчина, отметил, что включить ЛНР и ДНР в состав России, конечно, нужно, но пока нельзя.

«Путин все правильно делает. Пока на нас не нападут, мы не имеем права туда соваться», — объяснил он.

Сергей Рулев, опросив улицах Ростова-на-Дону десятки людей, лишь один раз услышал в ответ «нет», и один раз «не интересуюсь этой темой».

Все остальные респонденты единодушно поддержали депутатов ГД, опровергнув таким образом утверждение либералов, что россияне, в отличие от 2014 года, когда воссоединение с Крымом получило полное одобрение народа, в нынешней ситуации не поддержат присоединение ЛНР и ДНР.