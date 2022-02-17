Sohu: неожиданная реакция России на активность США в Южно-Китайском море удивила китайцев

Подозрительные маневры ВВС США над водами Южно-Китайского моря привлекли особое внимание России. Пентагон направил в регион большое количество самолетов, поскольку один из истребителей F-35C рухнул прямо в море. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

По словам аналитиков, инцидент случился в тот момент, когда воздушное судно совершало посадку на палубу авианосца USS Carl Vinson. На поиски обломков F-35C вылетели стратегический разведывательный самолет RC-135V, беспилотный разведчик MQ-4C, противолодочный патрульный самолет P-8A, самолет раннего предупреждения E-3C и другие.

«В дополнении к действующим в районе крушения F-35C американским кораблям, самолеты-разведчики США начали демонстрировать самую высокую за последние годы активность в Южно-Китайском море», — обратили внимание в издании.

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Впрочем, по мнению экспертов, Пентагон использовал крушение F-35C как повод, чтобы провести масштабную операцию в Южно-Китайском море и следить за флотом КНР. Примечательно, что жесткая реакция на хитрые маневры США последовала не из Пекина, а Москвы.

«Китайское министерство иностранных дел не стало выражать большой заинтересованности к происходящему. Куда ярче отреагировали в России», — сообщают обозреватели Sohu, которых цитирует «ПолитРоссия».

Российская сторона призвала Китай провести совместные учения в Южно-Китайском море, чтобы ответить таким образом на провокации США. Подобное предложение удивило Пекин, который не ожидал такого рвения от своего северного партнера, резюмировали в Sohu.