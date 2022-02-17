Ученые университетов Вашингтона и Сент-Луиса доказали влияние COVID-19 на психику

Перенесшие коронавирус имеют высокие шансы столкнуться с проблемами психического здоровья, доказали ученые из университетов Вашингтона и Сент-Луиса.

Результаты исследования показали, что переболевшие COVID-19 страдают от проблем с психикой на 60% чаще, чем те, кто не был инфицирован. Медики считают, что пандемия повлияла в том числе на коллективное психическое состояние, пишет The BMJ.

После COVID-19 многие столкнулись с нарушениями сна и снижением когнитивных функций. Испытуемые также испытывали проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ, в том числе алкоголя и наркотиков.