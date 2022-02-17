Михаил Кержаков сыграет с первых минут против «Бетиса» в Лиге Европы

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков сыграет в воротах против испанского «Бетиса» в матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Также с первых минут на поле «Газпром Арены» появится форвард Артем Дзюба. Получившего повреждение голеностопа Деяна Ловрена в центре обороны заменит Вилльмар Бариос.

Матч между петербургским «Зенитом» и испанским «Бетисом» состоится сегодня 17 февраля. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит французский судья Клеман Тюрпен.