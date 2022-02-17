Трусова может завершить спортивную карьеру до ЧМ-2022

Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебро на зимней Олимпиаде в Пекине, не исключила, что завершит спортивную карьеру.

Александра Трусова сообщила в ходе пресс-конференции после завершения турнира одиночниц на ОИ-2022, что в ближайшее время примет решение относительно продолжения карьеры. Фигуристка призналась, что «на эмоциях» сделала заявление об уходе из спорта.

Трусова 17 февраля стала первой фигуристкой в мире, выполнившей пять четверных прыжков. Она установила историческое достижение в произвольной программе ОИ-2022 и завоевала серебро в соревнованиях одиночниц. Золото выиграла соотечественница Трусовой Анна Щербакова.