Рухнувшая на Обводном канале стена дома отправила петербурженку в больницу

В Петербурге произошло серьезное ЧП: девушка получила травмы при обрушении стены дома на Обводном канале. К настоящему моменту пострадавшая доставлена в больницу.

По данным источника ФАН в экстренных службах, петербурженке диагностировали перелом плеча, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. В настоящий момент с пострадавшей работают медики.

По факту инцидента организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств, при которых произошло обрушение стены. По ее итогам будет принято процессуальное решение.