Остроумный ответ Марии Захаровой постпреду США вызвал восхищение у россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова восхитила соотечественников своим ответом постоянному представителю США при ООН Линде Томас-Гринфилд, которая заявила, что Москва должна доказать отсутствие у нее планов «вторгнуться» на Украину.

Ранее, после того, как намеченное американскими политиками и журналистами на 16 февраля «российское вторжение» на Украину не состоялось, на Западе начали рассуждать о том, что «наступление» все еще возможно.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсуждала эту тему в эфире голландской телепередачи Nieuwsuur, когда ее спросили, какие у США есть доказательства того, что Россия действительно собирается «напасть» на Украину. В ответ, дипломат заявила, что это не США, а Россия должна доказывать, что она не планирует «вторжения».

«Доказательства представят сами русские. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход», — подчеркнула постпред США, фактически признав этим ответом, что у Вашингтона нет никаких доказательств.

Global Look Press / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Эти слова с присущим ей юмором прокомментировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая обратилась к Томас-Гринфилд через свой Telegram-канал.

«Дорогая Линда, скажу как женщина женщине: даже когда есть потенциал, желание вторжения не возникает автоматически», — написала Захарова.

Россиянам очень понравился этот тонкий ответ, и они выразили представителю внешнеполитического ведомства свое одобрение и поддержку.

Федеральное агентство новостей /

«Я не согласен с выражением: "Как женщина женщине"!!! Мария Захарова, не нужно вас сравнивать», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи также оценили остроумие и дипломатичность Марии Захаровой, возмутившись при этом неконструктивной позицией американских официальных лиц.

«Это просто выше всяких похвал!» «Мария, отлично ответили… Надеюсь, Линда поймет…хотя это не точно…» «Мария Владимировна, как всегда — остроумно!!!» «Красиво, Мария Владимировна» «Интересно получается, докажите, что нападать не будете. А кто-то в России-матушке говорил о готовившемся вторжении? Сами этот бред раздували, пусть сами себе и доказывают. Мария, Вы гений сарказма!» — говорится в многочисленных комментариях к посту Марии Захаровой.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что развернутая Западом масштабная дезинформационная кампания по поводу «российского вторжения» навсегда войдет в историю фейков.