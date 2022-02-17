Слова депутата Гончаренко об остановившей «вторжение» бабушке позабавили украинцев

Заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о несбывшихся предсказаниях про «нападение» Москвы на Киев стало поводом для шуток среди его сограждан. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей украинского сегмента интернета.

В эфире местного телеканала парламентарий объяснил, почему «российское вторжение», которое ожидалось 16 февраля, так и не состоялось. По его мнению, причина заключалась в снимке бабушки с оружием.

«Весь мир увидел фото 79-летней пенсионерки из Мариуполя, которая учится стрелять из автомата. И тут (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин понял, что на каждом его шагу будет крепость. Он осознал наш высокий боевой дух, что его и остановило», — заявил Гончаренко.

Жители Украины жестко высмеяли это высказывание, отметив, что их страну уже никто не сможет уберечь от катастрофы.

«Украина уже давно не представляет собой "крепость". Как вы собрались противостоять России?» — поинтересовался один из пользователей.

«Бабуля с автоматом — (министр обороны РФ Сергей. — Прим. ред.) Шойгу в ужасе! Срочно нужно сворачивать вторжение!» — пошутил другой юзер.

Вбросы о «вторжении» России на Украину ранее прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, американская разведка опозорилась из-за мифических прогнозов.