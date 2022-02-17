Иммунолог Ярцева заявила, что увлажнитель воздуха уменьшит риск заражения коронавирусом

Увлажнитель воздуха поможет снизить вероятность заражения омикрон-штаммом коронавируса, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Увлажнение слизистых поможет уменьшить риски инфицирования и ускорит выздоровление при заражении «Омикроном». Особенно это важно ночью, подчеркнула Ярцева в беседе с URA.RU.

«Человеку с пересушенной слизистой достаточно даже несколько частичек «Омикрона» в носу, чтобы он начал распространяться. А если она хорошо увлажнена, на ней достаточное количество слизи, она омывается постоянно, и даже несколько частичек «Омикрона» быстренько смоются и никуда не распространятся», — пояснила иммунолог.

Ее коллега Зоя Скорпилева добавила, что увлажнение воздуха не сказывается на снижении распространения коронавируса. Однако увлажнитель воздуха поможет справиться с другими респираторными заболеваниями. Влажность воздуха должна быть не ниже 60%.