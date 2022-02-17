МИД России объяснил неполадки в работе сайта неудовлетворительной работой техслужбы

Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ не работает на протяжении часа из-за неудовлетворительной работы технических служб, сообщили представители МИД.

Сотрудники СМИ обратили внимание, что в последнее время перебои в работе цифрового ресурса ведомства наблюдаются регулярно.

«Сайт не работает уже час, причина — некачественная работа технических служб», — сказал собеседник ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство России ранее обнародовало документ на 11 страниц, который содержит текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Пользователи Сети считают, что сайт МИД может не работать из-за большого количества желающих ознакомиться с материалом.