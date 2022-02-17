«Уравнение безопасности». США вновь проигнорировали предложения РФ, но совершили ошибку

В четверг, 17 февраля, МИД России опубликовал полный текст российской реакции на ответ США по гарантиям безопасности. В тот же день 11-страничный документ был передан американскому послу в Москве Джону Салливану. Как передает ТАСС, дипломат покинул здание ведомства на Смоленской-Сенной площади без комментариев, не став раскрывать журналистам даже цель своего визита.

Впрочем, она понятна и без лишних слов. Как отметили в МИД РФ, Вашингтон не дал «конструктивного ответа» по ключевым предложениям Москвы, среди которых — нерасширение НАТО на восток, отказ от создания баз на постсоветском пространстве и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

«Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны “удобные” темы, которые, в свою очередь, “перекручены” в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности», — говорится в документе.

При этом сообщения о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину в МИДе назвали попытками «обесценить» предложения РФ по гарантиям безопасности. То, что соседняя республика «утратила территориальную целостность», является не чем иным, как результатом произошедших внутри нее процессов, констатировали дипломаты.

«Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», — подчеркивается в письменном ответе.

В ведомстве добавили, что вступление Украины в НАТО создаст риск реального военного конфликта между Россией и Альянсом, поскольку Киев может попытаться силой вернуть потерянные территории. Кроме того, политика «открытых дверей» блока противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — предупредили в Москве.

Тем не менее Россия отметила готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. Однако российские предложения носят пакетный характер, поэтому должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих, говорится в документе.

Вместе с тем Москва готова заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности». Его основными компонентами выступают сотрудничество по ДСНВ и РСМД, а также неразвертывание ядерного оружия вне национальных территорий.

Ньюинформ / pixabay.com

Так или иначе, США не станут отвечать на письменную реакцию Москвы, а будут дальше пытаться дискредитировать ее на международной арене, не сомневается бывший сенатор, руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Они абсолютно убеждены, особенно с учетом того прессинга, который они сделали, что мы сдадимся. В этом их самое большое заблуждение и самая большая глупость. Мы не сдадимся, мы среагируем», — заявил Клинцевич в разговоре с «Политикой Сегодня».

По словам собеседника издания, в ближайшее время объектом провокаций со стороны Вашингтона станут жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик. При этом любая попытка России пресечь такие действия будет восприниматься как нападение на Украину.

«В этом примут участие украинские СМИ, которые будут делать эту картинку, в том числе с постановками. Мы уже привыкли к этому, изменить ситуацию нельзя. США, по сути, поставили на заклание Украину, ее суверенитет и государственность, — они готовят геноцид русских людей, живущих на юго-востоке. Какой цинизм», — возмутился бывший сенатор.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Помимо этого, Белый дом совсем не учитывает наличие у России военно-технических возможностей. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что военный ответ Москвы на действия Запада будет симметричным. Он также напомнил, что Вооруженные силы страны регулярно проводят крупные учения.

«США словам не доверяют и не верят, что у нас могут быть эти возможности. Мне очень жаль. Я один из немногих людей, которые знают, что такое война, и являются ее полным противником. Но они делают все, чтобы это случилось. Они провоцируют [Россию]», — резюмировал Клинцевич.

В декабре прошлого года Россия передала США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. 26 января Москва получила письменный ответ, в котором западные партнеры проигнорировали все основные озабоченности Кремля. В начале этой недели Лавров сообщил, что новое послание российской стороны сформулировано и в ближайшее время его передадут адресатам.