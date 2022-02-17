Президент Путин поздравил Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил с победой фигуристку Анну Щербакову на 24-х зимних Олимпийских играх. Фигуристка стала сильнейшей в одиночном турнире.

Анна Щербакова по итогам короткой и произвольной программ набрала 255,95 баллов. Спортсменка практически идеально выполнила свой прокат. Серебряную медаль 24-х зимних Олимпийских игр выиграла Александра Трусова, набрав 251,05 очков. Президент России Владимир Путин не остался в стороне от триумфа Щербаковой и уже направил спортсменке поздравительное письмо.

«Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремлённость – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной», — цитирует Путина сайт Кремля.

Другая российская фигуристка Камила Валиева стала лишь четвертой. Спортсменка стала лучшей в короткой программе, однако во время произвольного проката не смогла справиться с психологическим грузом из-за скандала с допинг-тестом.