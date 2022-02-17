Всего одним визитом в Донбасс журналист Стешин раскрыл обман CNN с «вторжением»

Западные средства массовой информации заранее запасаются пропагандистскими материалами, чтобы при необходимости сопровождать ими сообщения о «вторжении» России на Украину

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», военный журналист Дмитрий Стешин, комментируя материал американской телекомпании CNN о «неминуемой российской агрессии.

Как сообщил американский телеканал, российские танки должный пойти в «наступление» на Украину, пока земля остается замерзшей.

«Что это такое, как это охарактеризовать?…Приезжаю на передок, у меня машина с третьего раза на полном приводе еле вылезла — грязь по колено, дождь, туман, какие танки? Делаем вывод, что сюжет CNN был сделан загодя, примерно полторы-две недели назад», — объяснил Стешин.

По словам журналиста, материал CNN представляет собой пропагандистскую «консерву», которая ждала своего часа и была выдана в эфир именно в тот момент, когда Западу нужно было подогреть общественное мнение и искусственно созданный психоз.

из личного архива Дмитрия Стешина /

Напомним, как сообщали ранее западные СМИ, ссылавшиеся на заявление президента США Джо Байдена, «вторжение» России на Украину должно было начаться в ночь на 16 февраля. Отдельные медиа включили обратный отсчет до «вторжения» и направили в Киев своих журналистов, чтобы показать «нападение» в прямом эфире. После того, как «вторжение» в указанное время не началось, эти же СМИ подправили свои материалы, убрав из них точное время и дату, и расплывчато написав, что Россия может «вторгнуться» на Украине в ближайшее время.