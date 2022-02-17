Меликов отправил в отставку главу правительства Дагестана Амирханова

Глава Дагестана Сергей Меликов произвел кадровые изменения в региональном правительстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте руководителя республики.

Так, Меликов утвердил отставку председателя кабинета министров Абдулпатаха Амирханова. Последний ранее подал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

«Возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Республики Дагестан на Абдулмуслимова Абдулмуслима Мухудиновича», — следует из указа.

Амирханов был назначен председателем правительства региона в декабре 2020 года. Известно, что его деятельность была отмечена почетной грамотой Республики Дагестан.