Власти Франции начнут расследование о пытках Софии Боднарчук после жалобы ФБР

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный по инициативе бизнесмена Евгения Пригожина, направил властям Франции запрос на расследование дела о пытках в тюрьме Софии Боднарчук.

Глава фонда Мира Тэрада 15 февраля получила ответ со стороны французских властей. Директор отдела по урегулированию жалоб управления тюремных служб Анисса Зауи заверила, что письмо было рассмотрено и адресовано руководителю межрегиональной тюремной службы в Бордо, которая проведет расследование.

Боднарчук в 2020 году незаконно обвинили в соучастии в убийстве и приговорили к 20 годам тюрьмы. Женщина находится в исправительном учреждении уже пять лет, за это время тюремщики неоднократно избивали ее. У Боднарчук был сломан нос, вывихнута челюсть, она пережила попытку изнасилования, пишет ФАН.

Правозащитники ФБР осуждают французских правоохранителей за медлительность. Запрос о применении насилия в отношении заключенной дошел до уполномоченных лиц только спустя полгода. При этом неизвестно, сколько будет длиться расследование и улучшит ли оно положение Боднарчук.

В ФБР считают, что насилие над осужденными недопустимо. Эта ситуация вдвойне ужасна, поскольку Боднарчук невиновна в преступлении. Жестокое обращение с заключенными аморально и приравнивается к пыткам.