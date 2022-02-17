Фигуристка Щербакова заявила о достижении своей цели после победы на ОИ в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова впервые прокомментировала победу на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Анна Щербакова призналась, что испытывает «радость и облегчение» после завоевания золотой медали на ОИ-2022. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Пекине.

«Закончив прокат, я поняла, что сделала максимум в нужном месте в нужное время. Я собралась, и в тот момент почувствовала, что добилась своей цели и выдохнула с облегчением», — отметила 17-летняя фигуристка.

Анна Щербакова впервые в карьере завоевала золото зимней Олимпиады. По сумме двух программ российская фигуристка заработала 255,95 балла.