Украинская власть прибегла к необычному способу нагнетания обстановки в собственной стране. Ситуацию проанализировала правозащитник Татьяна Монтян.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко недавно рассказал, что из Херсонской области вывозятся архивы. Бумаги отправляют на запад страны. Монтян обратила внимание, что на этом «зверские методы по оболваниванию украинцев» не закончились.

По ее словам, в школах и детских садах детей учат прятаться в подвалах от «агрессора». Президент Украины Владимир Зеленский и его команда намеренно разжигают страх перед Россией у своих сограждан, уверена адвокат.

«Хотя бомбить и убивать мирных жителей, включая детей, — это всегда было любимой забавой именно США. Более 400 детей лишь в одной Югославии погибли от ракетно-бомбовых ударов США и их союзничков по НАТО. В Ираке и Афганистане вообще без счета», — раскрыла жуткую правду Монтян в Telegram-канале.

Искусственно созданный страх вскоре перерастет в настоящую ненависть к России, предупредила правозащитник. Методы Владимира Зеленского выбивают из людей воспоминания об общем прошлом с братским русским народом и способствуют антироссийской пропаганде.