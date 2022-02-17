Известный астролог Павел Глоба рассказал россиянам, будет ли большая война в 2022 году

Россияне могут не ожидать начала большой войны в 2022 году, так как подобный вариант развития событий маловероятен, заявил известный астролог Павел Глоба.

Астрологический прогноз на текущий год от Глобы прозвучал в эфире телеканала ОТР. По словам специалиста, Уран в настоящий момент пребывает в знаке Тельца, как и в начале 1940-х годов, когда планету охватила масштабная и кровопролитная Вторая мировая война. Тем не менее, как считает астролог, в 2022 году подобные события едва ли повторятся, ввиду чего Россию не ждет новое глобальное противостояние.

«Я могу сказать, что даже, как говорили раньше, будет ли война или нет. Ответ был такой, это анекдот, конечно: войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Я даже этого сказать не могу. Все-таки камень на камне у нас останется, и даже более чем, даже стены потом построим», — поделился прогнозом Глоба.

Небесные тела не имеют влияния на происходящее на нашей планете, объяснил специалист. Тем не менее по их положению можно предугадать некоторые события на Земле, уверен Глоба.