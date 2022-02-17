Мурашко заявил о высоких рисках попасть в реанимацию при «Омикроне» и «Дельте»

Пациенты со штаммами коронавируса «Омикрон» и «Дельта» рискуют попасть в реанимацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В связи с этим особенно важно своевременно вакцинироваться или ревакцинироваться. У пациентов с «Дельтой» COVID-19 протекает сложнее, заявил Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

«Но хочу отметить, что и пациенты с заболеванием возбудителя штамма "Омикрон" также, с учетом их, те, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии», — добавил он.

Впервые штамм коронавируса «Омикрон» появился в Африке в конце осени 2021 года. Позже он проник в Европу, включая Россию. По последним данным, омикрон-штамм коронавируса выявлен как минимум в 140 странах.