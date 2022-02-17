Зеленский исключил прямые переговоры Киева с Луганской и Донецкой народными республиками

Киев не намерен вести прямые переговоры с Луганском и Донецком. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства считает, что диалог с Луганской и Донецкой народными республиками является бессмысленным.

«Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время?», — сказал глава государства в интервью одному из местных изданий.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Он посетил передовые позиции бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, переговоры могут состояться в любом формате.