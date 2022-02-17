Обращение маленьких тюменцев к Путину помогло решить проблему с ветхим общежитием

Межведомственная комиссия, состоящая из представителей администрации Тюмени, Роспотребнадзора, ГЖИ и МЧС, признала общежитие на улице Карла Маркса аварийным и подлежащим сносу.

Жители ветхого здания жаловались на ненадлежащее состояние дома на протяжении последних пяти лет. Недавно дети записали ролик, в котором попросили президента России Владимира Путина помочь решить проблему. Через некоторое время власти Тюмени отказались от идеи ремонтировать общежитие в 2029 году и решили его снести.

«Квалифицированные специалисты оценили состояние фундамента, плит перекрытия, крыши и стен. Они пришли к выводу, что конструктивные элементы находятся в аварийном и ограниченно трудоспособном состоянии», — рассказал директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

В скором времени общежитие внесут в список зданий, подлежащих расселению. До момента сноса ответственность за безопасность жильцов будет нести управляющая компания.