Тарасова: Валиеву «убил» скандал с допингом

Российская фигуристка Камила Валиева 17 февраля провалила произвольную программу в рамках соревнования одиночниц на 24-х зимних Олимпийских играх. По мнению заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, на 15-летней спортсменке так сказался допинг-скандал.

Заслуженный тренер СССР высказалась по поводу полного падений выступления россиянки. По мнению мастера спорта, Валиеву психологически «убили» разборками из-за якобы сомнительной допинг-пробы.

«Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», — заявила Тарасова, комментируя неудачный номер фигуристки РИА Новости.

Победительницей одиночного тура в фигурном катании среди женщин стала представительница сборной России Анна Щербакова. Ее прокат по итогам двух этапов члены жюри оценили на 255,55 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Александра Трусова, набравшая в сумме 251,73 балла. Она стала первой в истории Олимпийских игр фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков, передает телеканал «360».