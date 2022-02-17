Президент США Байден заявил о возможном «вторжении» России на Украину в ближайшие дни

Россия «нападет» на Украину в ближайшие несколько дней. С таким громким заявлением выступил американский президент Джо Байден.

По словам главы государства, сейчас якобы есть все основания ожидать «российского вторжения».

«Это может произойти в течение нескольких дней», — сказал он в беседе с журналистами.

Президент США также назвал риск войны «очень высоким». В то же время Байден дал понять, что возможности для дипломатического урегулирования украинского кризиса пока остаются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что разведка США опозорилась сообщениями о предполагаемом «вторжении» РФ на Украину.