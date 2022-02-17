Владимир Путин указал на связь между увеличением доходов россиян и ростом экономики

Реальная прибыль граждан в 2022 году должна вырасти не менее чем на 2,5%, заявил президент России Владимир Путин во время экономического совещания с правительством и Центробанком.

Глава государства обратил внимание, что уже поставил задачу по увеличению доходов населения, назвав ее базовым условием для решения социальных проблем. По его словам, рост прибыли россиян должен опираться на экономическое благосостояние государства.

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее, чем на 2,5 %. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены», — заявил Путин.

Президент также призвал принимать эффективные меры по снижению инфляции. Ранее он предупреждал что низкие доходы миллионов людей могут угрожать стабильному развитию страны.