Завоевавшая олимпийское серебро Трусова устроила истерику

Фигуристка Александра Трусова разочарована итогами выступления в турнире среди одиночниц по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка устроила истерику.

Трусова отказалась выходить на церемонию награждения. После оглашения результатов фигуристка рыдала. Она эмоционально заявила, что больше никогда не будет выходить на лед.

«Я никогда больше не выйду на лед. Никогда! Ненавижу! Это невозможно! Так нельзя! Я не пойду на награждение! У всех есть золотая медаль! Только у меня нет! Я ненавижу это все!» — высказалась она за кадром.

Александра Трусова стала первой в истории фигурного катания, которая выполнила на Олимпиаде пять четверных прыжков в произвольной программе. Несмотря на рекорд, фигуристке досталась серебряная медаль.