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Политолог Кедми предупредил Россию об опасных последствиях провокаций США на Украине

Политика
Политолог Кедми предупредил Россию об опасных последствиях провокаций США на Украине

Военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми указал на признаки подготовки Вашингтоном антироссийской провокации на Украине. Об этом он рассказал во время беседы с журналистом Владимиром Соловьевым.

Не исключено, что американские власти перейдут к более решительным действиям в попытках нанести ущерб Москве, отметил политолог. По его словам, сейчас самая большая опасность — не мифическое «российское вторжение», а провокации Соединенных Штатов.

«Потому что вторжения-то не будет. А если так, то какой смысл поддерживать напряжение еще неделю, две, три, месяц, если не провести провокацию? Никакого смысла нет. То есть дело идет именно к этому», — сказал Кедми.

Вскрыть прокол США с местом проведения вероятной кампании помогли действия самих американцев. Так, Запад выдал себя эвакуацией дипломатических ведомств.

«А посольство-то отошло во Львов, подальше от Чернобыля, подальше от этих центров, поближе к Польше. То есть если будет провокация, то ее географию тоже можно определить. Не поблизости от американских представителей на Украине. Это реальность, которая есть. И это надо учитывать», — подчеркнул эксперт.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что никакого «вторжения» на территорию Украины «нет и не планируется». Об этом говорится в реакции Москвы на письмо США в рамках диалога о гарантиях безопасности.

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