Погребинский поведал о реакции польских дипломатов на их эвакуацию из Киева

Обстановка в Киеве остается напряженной, так как степень эскалации в условиях нагнетания антироссийской истерии и ожидания «вторжения» достигла очень высокого уровня.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, сам он не верит во «вторжение» и чувствует себя в Киеве спокойно.

«Я не верю во вторжение, и я не перестаю удивляться тому, как вменяемые, казалось бы, люди, впадают в панику [в ответ] на мой вопрос: "вы что думаете, что танки здесь появятся русские или бомбежка будет по Крещатику"? Принцип такой — кому они больше верят. Они смотрят CNN…», — рассказал эксперт.

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Также Погребинский отметил, что в доме, где он живет, сдаются квартиры для иностранных дипломатов.

«Сегодня был первый случай, когда я видел, как выезжали поляки. Все-таки процесс какой-то идет, начальство им посоветовало уехать, и они уезжают. Я разговаривал с ними два часа назад, спрашиваю, неужели вы верите?— "Нет, мы не верим, но сказали — и едем". Они не верят действительно, — добавил политолог. — Так что ситуация очень напряженная, это правда. Так долго продолжаться не может».

При этом киевский эксперт прокомментировал появление информации о том, что президент РФ Владимир Путин проводит совещание с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Тот факт, что было заранее анонсировано общение главы государства с подчиненными, хотя обычно такие встречи никак не освещаются, указывает на то, что можно ждать какой-то реакции Владимира Путина на происходящее.

«Ситуация продолжала быть тупиковой, ни на какие принципиальные требования Москвы США, Запад в целом, не идет. И сейчас все в ожидании, что будет в этой ситуации, как будет действовать Москва», — сообщает Погребинский.

ПО мнению эксперта, всем ясно, что просто так ситуация не разрешится, так как Россия предупредила о жесткой реакции в случае отказа Запада выполнить ее требования п безопасности. А Запад ведет себя так, что фактически он отказался выполнять эти требования. Поэтому все с напряжением ждут, пойдет ли Москва на какие-то военные или военно-технические меры.