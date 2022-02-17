Суд Петербурга приговорил к 4,5 года колонии электромонтера-исламиста за изготовление СВУ

Кировский районный суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 40-летнего мужчину по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении СВУ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В ходе следствия было установлено, что фигурант хранил дома 19,5 кг тротила, калиевую селитру и огнетушитель для того, чтобы использовать их при изготовлении взрывного устройства. Мужчина, работавший электромонтером, в 2011 году принял ислам, однако не относился к радикальному течению и не преследовал экстремистских намерений, отметили в пресс-службе инстанции.

Сам подсудимый заявил, что не имел умысла совершать теракт, а хотел из любопытства изготовить бомбу и взорвать ее в безлюдном месте. Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.