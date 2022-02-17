МИД России: Украина захочет «вернуть» Крым после вступления в НАТО

Вступление Украины в НАТО может обернуться серьезными последствиями. Такое предупреждение сделали в МИД России.

После вступления в Альянс Киев захочет «вернуть» Крым, утверждают в российском ведомстве. Желание украинских властей может втянуть западные государства в военное столкновение.

Ранее МИД РФ опубликовал письменный ответ для США по гарантиям безопасности. В документе подчеркнута необходимость выполнения Минских соглашений со стороны Киева. Для урегулирования ситуации на востоке Украины также нужно прекратить западные поставки вооружения, пояснили в письме.