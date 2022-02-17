«Взялись серьезно». На Украине обвинили США в экономической диверсии из-за «вторжения» РФ

Нагнетание Западом паники по поводу якобы «неминуемого» вторжения России на Украину носит характер «экономической диверсии». Такое мнение выразил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов в статье для издания «Главред».

«Особенность ситуации на Украине на протяжении уже нескольких месяцев состояла в том, что информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, — те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнерами"», — рассуждает экс-министр экономики.

В результате такая информационная кампания привела к тяжелым экономическим последствиям, констатировал Суслов. К примеру, не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил о падении курса гривны и «побеге» из страны 12,5 миллиарда долларов капиталов только за январь.

«Сутью войны было нагнетание угрозы "вторжения" России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины», — добавил эксперт.

president.gov.ua / Офіс Президента України

«То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики», — убежден Суслов.

Теперь киевским властям остается лишь подсчитывать убытки от информационной войны Запада, поскольку быстро вернуть инвесторов и выведенные капиталы не получится, подчеркнул автор статьи. Более того, последние, вероятно, предпочтут вкладывать средства в те страны, над которыми «не проводятся столь жестокие эксперименты».

«Нам предстоит жить в новом для нас мире. За Украину взялись серьезно. "Большая сделка" между Россией и США (коллективным Западом), которую долго ждали, по всем признакам близка к завершению», — резюмировал бывший министр.

Утром 17 февраля представители ЛНР и ДНР сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Под массированный обстрел ВСУ попали девять населенных пунктов. Советник главы ЛНР Родион Мирошник убежден, что на военное разрешение конфликта в Донбассе Украину провоцируют США и Великобритания, которые активно поставляют Киеву оружие.