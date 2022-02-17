Россия обнародовала 11-страничный текст реакции на ответ США по гарантиям безопасности

Министерство иностранных дел РФ опубликовала текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Соответствующий документ состоит из 11 страниц.

После передачи письма американским властям в МИД России подчеркнули, что Соединенные Штаты «перекрутили» инициативы Москвы в выгодную для себя сторону. В частности, Вашингтон проигнорировал пакетный характер предложений и выбрал удобные для себя темы.

Российское внешнедипломатическое ведомство напомнило о необходимости отказа НАТО от расширения на восток. США и военный блок должны предоставить юридические гарантии по этому вопросу.

«Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток», — говорится в письме.

Ранее отправку реакции Москвы американским властям анонсировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Также дипломат отметил, что текст документа будет обнародован.