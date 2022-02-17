В ХМАО глава дорожного предприятия подозревается в получении взятки на 1 млн рублей

Правоохранители задержали руководителя муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей. Об этом рассказали в региональном СУ СКР.

По версии следователей, с 2017 по 2018 год в доме задержанного были произведены мероприятия по благоустройству территории и монтажу системы отопления. Услуги общей стоимостью 1 млн рублей оплатили бизнесмены в качестве взятки за заключение контрактов с предприятием. В замен фигурант дела также обещал беспрепятственно принять выполненные работы по муниципальным договорам.

Накануне силовики провели обыски на рабочем месте и в доме подозреваемого. Вскоре суд изберет ему меру пресечения на время предварительного следствия.