Владимир Путин начал серию совещаний по подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сообщил, что начинает совещания по подготовке послания Федеральному собранию.

Глава государства предложил начать встречи с общей макроэкономической картины в России. Он хочет уточнить прогноз на ближайшие три года.

Президент отметил нормализацию бюджетной политики РФ после пандемии. Также он высказался о возможном принятии новых решений в вопросе доступности медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может выступить с посланием парламенту в начале марта. Глава государства сейчас прорабатывает основные темы выступления. На подготовку к мероприятию влияет эпидемиологическая обстановка.