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Владимир Путин начал серию совещаний по подготовке послания Федеральному собранию

Политика
Владимир Путин начал серию совещаний по подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сообщил, что начинает совещания по подготовке послания Федеральному собранию.

Глава государства предложил начать встречи с общей макроэкономической картины в России. Он хочет уточнить прогноз на ближайшие три года.

Президент отметил нормализацию бюджетной политики РФ после пандемии. Также он высказался о возможном принятии новых решений в вопросе доступности медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может выступить с посланием парламенту в начале марта. Глава государства сейчас прорабатывает основные темы выступления. На подготовку к мероприятию влияет эпидемиологическая обстановка.

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