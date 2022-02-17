Воспитанница Тутберидзе Валиева несколько раз упала в произвольной программе на ОИ

Воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева упала во время проката произвольной программы на зимних Играх 2022 года.

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании Камила Валиева неудачно выступила в произвольной программе на ОИ-2022. Воспитанница Тутберидзе упала несколько раз и получила от судей лишь балла.

Пекинская Олимпиада проходит с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на ОИ-2022 под флагом ОКР. Пекин стал первым городом в мире, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.