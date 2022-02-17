Россия обязала заместителя посла США Гормана покинуть территорию страны

Заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана выслали из России. Соответствующую информацию сообщили в дипмиссии.

В дипмиссии сообщили, что заместителя посла Гормана обязали покинуть территорию России. Соединенные Штаты намерены принять ответные меры на подобные действия.

«Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — сказал пресс-секретарь посольства Джейсон Ребхольц.

Недавно стало известно, что американский посол Джон Салливан посетил МИД РФ. Он провел в здании около 15 минут, а после покинул его, не дав комментариев. Стоит отметить, Салливан посетил здание ведомства в тот день, когда Москва передала Вашингтону ответ по гарантиям безопасности.