Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Россия обязала заместителя посла США Гормана покинуть территорию страны

Политика
Россия обязала заместителя посла США Гормана покинуть территорию страны

Заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана выслали из России. Соответствующую информацию сообщили в дипмиссии.

В дипмиссии сообщили, что заместителя посла Гормана обязали покинуть территорию России. Соединенные Штаты намерены принять ответные меры на подобные действия.

«Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — сказал пресс-секретарь посольства Джейсон Ребхольц.

Недавно стало известно, что американский посол Джон Салливан посетил МИД РФ. Он провел в здании около 15 минут, а после покинул его, не дав комментариев. Стоит отметить, Салливан посетил здание ведомства в тот день, когда Москва передала Вашингтону ответ по гарантиям безопасности.

#россия #сша #горман