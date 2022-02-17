Щербакова установила личный рекорд в произвольной программе на ОИ-2022

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова представила свой номер в рамках произвольной программы индивидуального турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Щербакова выступила под музыку композитора Игоря Корнелюка «Мастер и Маргарита». Она красиво сделала четверной флип с тройным тулупом и повторила его в соло. Фигуристка так же чисто выполнила другие сложные элементы.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе получила от судей 175,75 балла (в сумме 255,95 балла), для нее это личный рекорд. Зрители пришли в восторг от перформанса фигуристки, на трибунах сидело много ее фанатов.

Напомним, что в короткой программе Щербакова набрала 80,20 балла. Спортсменка уступила лидеру сборной Камиле Валиевой, которой поставили 82,16 балла.