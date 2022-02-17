Властям Петербурга посоветовали перенять опыт Европы в вопросе использования водных ресурсов

Одно из главных богатств Петербурга — это водные ресурсы. Однако их почти не используют. Почему так происходит, рассказал генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Протяженность рек, каналов и притоков, протекающих через Северную столицу, составляет 300 километров. Из них более 160 километров — искусственно созданные каналы. Водный потенциал можно использовать для создания еще одной транспортной системы. Уже подсчитано, что дорога из Кировского района на Васильевский остров по воде могла бы занимать 15 минут, а не 45. Такой вид транспорта смог бы разгрузить городской трафик.

Сейчас такой ресурс игнорируется. Геннадий Корупятник в беседе с изданием «Слово и Дело» подчеркнул необходимость долгосрочного планирования города и строгое исполнение сроков. Пока петербуржцы не уверены ни в одном начинании властей. Ведь все перспективные проекты буксуют или стоят на месте.

«К сожалению, в первую очередь все зависит от нашей власти. Мы должны начать думать о будущем, на 5, 10, 15 лет вперед, а не о том, что будет при данной выбранной должности, в данном избирательном цикле сегодняшнего ЗакСа. Это касается действительно многих вещей в нашем городе. Мы же видим, что по развитию прибрежных зон и водных ресурсов ничего практически не делается», — подчеркнул Корупятник.

Петербургским властям полезно изучить опыт европейских городов, где нашли применение водным ресурсам. Например, это Амстердам, Гамбург и другие. Там местные власти активно поддерживают развитие водных артерий не только во благо туристов, но и жителей.