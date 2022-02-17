Трусова впервые в истории ОИ выполнила пять четверных прыжков

Представительница сборной России Александра Трусова показала свою программу в личном первенстве фигуристок в рамках 24-й зимней Олимпиады, которая проходит в Пекине.

Россиянка в день выступления представила в своей программе сложные элементы, в число которых вошли пять четверных прыжков. Все они были выполнены. Судьи оценили прокат 17-летней фигуристки на 177,13 балла. В сумме фигуристка набрала 251,73 балла по итогам двух этапов турнира.

Александра Трусова заняла четвертое место после выхода на лед с короткой программой 15 февраля. По итоговому результату она уступила двум своим соотечественницам Анне Щербаковой и Камиле Валиевой, которые набрали 82,16 и 80,20 балла соответственно, а также фигуристке из Японии Каори Сакамото, чье выступление было оценено на 79,84 балла.