Авторы Le Figaro высмеяли поспешные выводы Байдена о "российском вторжении" на Украину

Выводы президента США Джо Байдена о российских военных учениях были поспешными. Об этом на страницах французской газеты Le Figaro написал журналист Рено Жирар.

Байден считает, что учения являются «неминуемой угрозой» для Украины. Журналист посмеялся, указав, что глава Белого дома выдумывает новые «стратегические инновации», примером которых является необъяснимая истерия вокруг «российского вторжения».

Поведение американского президента вызвало у французского журналиста много вопросов, так как политик распорядился эвакуировать своих дипломатов из Киева по Львов.

«Если Байден так любит украинцев, то почему он зовет граждан США бежать с Украины? Потому что он не может перед лицом злого русского медведя подвергнуть американских дипломатов и военных советников такому же риску, который испытывают три миллиона украинцев, живущих в Киеве?.. Неужели вы так уверены, что своей истерией заставите немцев отказаться от российского газа, чтобы купить американский сланцевый, который в разы дороже?» — зада неудобные вопросы США Жирар.

Он уверен, что нет причин говорить о «вторжении» России на Украину. Президент РФ Владимир Путин заинтересован только в безопасности своего государства, поэтому он не будет начинать военные действия и не допустит вступления Украины в НАТО, подытожил автор публикации.