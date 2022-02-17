Житель Донецка: люди боятся обострения конфликта в Донбассе из-за обстрелов ВСУ

Интенсивные обстрелы со стороны ВСУ сильно напугали жителей Донецка, рассказал один из горожан.

Украинские военные утром 17 февраля нанесли массированный удар по территориям Донецкой Народной Республики, рассказал корреспондентам телеканала «360» один из местных жителей столицы ДНР.

«Люди боятся нового обострения, что конфликт перерастет в горячую фазу и обстрелы возобновятся», — отметил мужчина.

Под огнем ВСУ оказались три населенных пункта республики, уточнил собеседник. По его словам, киевские силовики обстреляли также и окрестности Донецка. Он подчеркнул, что для нанесения удара украинские военные использовали крупнокалиберные минометы, а также станковые гранатометы.