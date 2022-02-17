Песков сообщил про искажение данных в заявлении Парижа о беседе Путина и Макрона по ЛДНР

Заявление Парижа о переговорах президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона содержало искаженную информацию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Речь идет о недавнем высказывании министра европейских и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. Как отметил дипломат, Путин якобы заявил, что обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР можно не принимать в расчет. По словам Пескова, российский президент лишь объяснил собеседнику, что это именно инициатива, а не законопроект.

«Важно, что нюансы здесь искажены — в заявлении господина министра. А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно», — сказал представитель Кремля.

Встреча Путина и Макрона проходила 7 февраля в Кремле. Стороны, в частности, обсуждали двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине.