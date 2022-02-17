Путин заявил о необходимости продолжить работу в сфере обеспечения безопасности на дорогах

Нужно повышать культуру на российских дорогах, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что в ДТП по-прежнему гибнет множество людей.

Высокая смертность частично обусловлена случаями управления автомобилем в нетрезвом виде. К тому же известны ситуации с наездами на пешеходов, добавил Владимир Путин. В связи с этим важно продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, отметил президент, выступая на коллегии МВД.

«Надо развивать такое партнерство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах», — отметил Путин.

Владимир Путин ранее заявил, что от качества работы МВД зависят судьбы людей. Эта система всегда считалась ключевым звеном правоохранительной системы страны.