Систему QR-кодов отменят в Кировской области с 21 февраля

Правительство Кировской области отменяет систему QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании, говорится на сайте региональных властей.

Систему QR-кодов отменят с 21 февраля в связи с достижением плановых показателей по вакцинации от коронавируса. О снятии ограничения сообщил губернатора Кировской области Игорь Васильев в ходе заседания оперштаба.

Несмотря на высокие показатели заболеваемости, а регионе наблюдается стабилизации эпидемиологической обстановки. На данный момент можно говорить о выходе на плато, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.