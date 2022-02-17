Депутат Журова назвала возможных союзников России в вопросе признания независимости ЛДНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что готов поддержать Россию, если та признает независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Минск, по его словам, будет действовать совместно с Москвой.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ приняла решение незамедлительно обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Российский лидер отреагировал неоднозначно. Он призвал не торопиться с этим вопросом, ведь шанс на то, что в ближайшее время Украина все же начнет исполнять Минские соглашения, еще есть.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подтвердила «Политике Сегодня», что на сегодняшний день вопрос признания ЛДНР стоит «не так остро». А документ депутаты подготовили для того, чтобы президент мог оперативно принять решение в случае внезапной эскалации в Донбассе.

«Все основания законные для этого у него на руках уже есть. Но пока это гипотетическая возможность. Решить вопрос в рамках Минских соглашений было бы правильнее. Теперь все зависит от того, как будут развиваться события со стороны Украины», — подчеркнула народная избранница.

Global Look Press / Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

При этом Журова не исключила, что в случае принятия решения по ЛДНР, Россию поддержит не только Белоруссия. По ее словам, в ключевых вопросах безопасности солидарность с Москвой «периодически» выражают и другие члены Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Туда, напомним, помимо двух вышеперечисленных стран входят Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Кроме того, у России есть партнеры и в ООН. По словам собеседницы «ПС», речь идет в первую очередь о Китае, а также ряде стран Латинской Америки и Африки. Зачастую они если и не голосуют за какие-либо инициативы, резолюции и решения России, то хотя бы не выступают против них.

«Когда подключается здравый смысл, и аргументы России достаточно сильны, у нас есть партнеры. Поэтому я допускаю, что могут быть такие же партнеры по вопросу Украины. Самое удивительное, по умолчанию многие поддерживают РФ за кадром, просто публично этого не озвучивают», — поделилась депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой «в любом формате». Но тут же обвинил российских властей в том, что они якобы «не хотят» обсуждать с ним Донбасс.