Участие Валиевой в чемпионате мира находится под вопросом из-за допинг-скандала

Чемпионат мира по фигурному катанию может пройти без российской спортсменки Камилы Валиевой, оказавшейся в центре громкого скандала с допинг-пробами на Олимпиаде в Пекине.

Вопрос с участием 15-летней фигуристки в планетарном первенстве будет решен после завершения расследования ее дела с тестированием на допинг. Такую информацию озвучил источник ТАСС.

«В зависимости от хода расследования дела о положительной допинг-пробе Валиевой определится, будет ли она участвовать в чемпионате мира», — цитирует агентство слова собеседника.

Скандал с допинг-пробами Камилы Валиевой разгорелся после победы российских фигуристов в командных соревнования на пекинских Играх. Спортсменов должны были наградить 8 февраля, однако Международный олимпийский комитет перенес церемонию, объяснив это обнаружением в допинг-пробе одного из членов сборной России следы запрещенного вещества.