Мостовой заявил, что игроки «Зенита» будут «летать» в матче ЛЕ с «Бетисом»

Александр Мостовой уверен, что футболисты петербургского «Зенита» подходят в хорошей физической форме к первому официальному матчу в 2022 году с «Бетисом».

Экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает «Зенит» фаворитом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса», который пройдет 17 февраля. Двукратный чемпион СССР поделился ожиданиями от предстоящей игры с журналистами «Чемпионата».

«"Зенит" подлечился, отдохнул, набрал форму — в физическом плане команда должна просто летать. А "Бетис" потрепался в Кубке и чемпионате, плюс играют в Петербурге, поэтому преимущество у "Зенита". К тому же, для испанцев традиционно будет шоком наша зима», — подчеркнул Мостовой.

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена». Через неделю команды проведут ответную игру в Испании.