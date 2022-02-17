Шугалей: для установления мира в Ливии необходимо избавиться от псевдомеждународных провокаторов

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что консенсус наступит в Ливии только после вывода коррумпированных представителей псевдомеждународных организаций, продвигающих интересы США.

Социолог, который почти два года провел в ливийском плену, отреагировал на избрание нового главы правительства в стране. В настоящий момент в Ливии одновременно работает два премьер-министра — назначенный парламентом Фатхи Башага и нежелающий покидать пост Абд аль-Хамид Дбейба.

По словам Шугалея, к сложившейся ситуации приложила руку американка Стефани Уильямс, которая открыто лоббирует интересы США в Ливии, прикрываясь статусом советника Генерального секретаря ООН.

«В ее деятельности нет никакого идеологического наполнения, нет политического курса, а есть постоянное лавирование в попытках удовлетворить жажду наживы. На голосовании в ЛФПД Стефани Уильямс сначала публично поддерживала тандем Фатхи Башаги и Агилы Салеха, но в процессе "перекрасилась" и начала продвигать кандидатуру Дбейбы», — объяснил социолог.

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Однако президент ФЗНЦ поприветствовал решение Палаты представителей Ливии во главе с Агилой Салехом взять судьбу в свои руки и назначить легитимного премьера.

«Уильямс никуда не денется и признает новое правительство Фатхи Башаги. Это станет очередным подтверждением изворотливости американцев. Подтверждением того, что США используют крышу международных организаций для того, чтобы продвигать собственные интересы», — убежден ученый.

Шугалей подчеркнул, что для защиты независимости и народа Ливии следует выдворить этих псевдомеждународных провокаторов как можно скорее.

«Действия Башаги — это демонстрация сильной позиции и желания изменить ситуацию в стране к лучшему», — подытожил социолог.

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Большинство политических партий, общественных организаций и высокопоставленных чиновников Ливии поддержали избрание нового премьер-министра. До конца месяца он сформирует и представит на утверждение в Палату представителей список кандидатов в правительство, которое сменит нелегитимное ПНЕ во главе с Дбейбой.