«Где мое вторжение?» Шутка Захаровой о «графике вторжений» РФ произвела фурор в Twitter

Просьба официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ко всем западным СМИ предоставить «график вторжений» Москвы на Украину на предстоящий год позабавила зарубежных пользователей Twitter. На это обратил внимание корреспондент RT Мурад Газдиев.

«Десятки тысяч лайков, тысячи ретвитов — и это только мой вирусный пост в Twitter. Для сравнения, даже твиты [президента США Джо— прим. ред.] Байдена редко приобретают такой резонанс. Что интересно, смеются даже американцы и британцы, которым осточертели собственные СМИ. Комменты огонь», — написал Газдиев в Telegram-канале.

Ранее Захарова попросила британские и американские СМИ, в частности Bloomberg, The New York Times и The Sun, огласить график российских «вторжений» на весь 2022 год. Эти издания неоднократно утверждали, что планируемое наступление Москвы на Украину состоится 15-16 февраля.

twitter.com / @Yatsenyuk_AP

«Хотелось бы спланировать отпуск», — сыронизировала дипломат.

Шутка Захаровой произвела фурор среди иностранных пользователей Twitter, которые вслед за официальным представителем МИД РФ поспешили высмеять «точность» разведданных администрации США.

«По словам Байдена, нападение России было неизбежно каждый день в течение последних двух недель. Возможно, "неизбежный" имеет другое значение в американском лексиконе», — предположил Prasad Shastri.

«Высокопоставленный российский командир сказал мне, что вторжение сегодня не могло состояться, потому что танк использовался для похода за покупками и еще не вернулся», — пошутил Fred Young.

«Где мое вторжение? Я встал пораньше, чтобы посмотреть!» — возмутился пользователь gary oswell.

pixabay.com /

При этом некоторые комментаторы с укором напомнили, что в августе прошлого года «точные разведданные» не помогли США предугадать захват власти в Афганистане «Талибаном»1 (террористической организацией, запрещенной в РФ). В результате этого события Вашингтон был вынужден в спешном порядке вывести войска из страны и эвакуировать своих граждан.

«Если разведданные были такими точными, то как же то же самое потеряли в Афганистане? Это вопрос на миллион долларов…» — обратил внимание Shivam Tripathi.

«Больше похоже на вопрос на триллион долларов. Все эти деньги текли прямо в карманы оборонных подрядчиков и другие секретные правительственные фонды, в то время как число погибших продолжает расти», — поддержал его ruben arroyo.

Однако подавляющее большинство пользователей восхитилось остроумием сотрудников российского внешнеполитического ведомства.

«Российские министры — абсолютно лучшие насмешники в мире», — выразил мнение Utkarsh Dubey.

Ранее на Украине отпраздновали День единения, который был учрежден на фоне слухов о «неминуемом» российском вторжении. Впрочем, по оценке западных СМИ, торжество получилось вялым и апатичным.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации