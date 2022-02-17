Зеленский признался, что Киев готов вести переговоры с Москвой в любом формате

Киев готов вести с Москвой переговоры для установления мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что уже в течение двух лет готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате. По его словам, Москва публично говорит о возможности проведения такой встречи.

«Но кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят», — сказал Зеленский.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Киев до сих пор не ответил на запрос о целях проведения такого мероприятия.